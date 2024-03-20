Козинку полностью зачистили от диверсантов: новости СВО на вечер 20 марта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины во время избирательных мероприятий в России пытались захватить приграничные территории РФ, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, наиболее активные действия развернулись в районе села Козинка. Все атаки были отражены, а понесший потери противник отброшен.

В военном ведомстве уточнили, что бойцы армии России на Белгородском направлении полностью зачистили от остатков украинских диверсантов населенный пункт Козинка. В настоящий момент продолжаются мероприятия по недопущению проникновения в Россию других диверсионных отрядов, добавили в Минобороны.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром и днем 20 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ снова обстреляли российские регионы, есть жертвы

Ночью Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, при обстреле никто из мирных жителей не пострадал, однако в населенным пункте были повреждены три домовладения — там выбиты окна и разрушены дворовые постройки.

Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о тревоге ракетной опасности, звучащей в регионе. Он призвал местных жителей не выходить из домов, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытия. Глава региона также попросил жителей не подходить к окнам.

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек погиб в результате обстрела, он находился в машине, когда в нее прилетели осколки. Также пострадали еще два человека: 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности.

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР. Это произошло в то время, когда огнеборцы тушили пожар, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В этот момент с беспилотника был сброшен второй снаряд.

Какой ответ может дать Россия на атаки ВСУ мирных объектов

Россия может ответить на обстрелы гражданских объектов со стороны Украины аналогичными действиями, однако у Москвы есть свои взгляды и планы на этот счет, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления в Кремле. Он подчеркнул, что Россия будет действовать согласно своим разработанным планам.

До конца года в России планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, сообщил Шойгу. Кроме того, будет основано 14 новых дивизий и 16 бригад. По словам Шойгу, это необходимо для повышения боевых возможностей российской армии.

Четвертый танк ВСУ Abrams пал под натиском ВС России

Российские военные уничтожили в зоне СВО четвертый американский танк Abrams. Боевую машину ВСУ подбили на Авдеевском направлении. Российским разведчикам удалось добраться до пораженной техники и осмотреть ее. Военные извлекли все необходимые образцы для дальнейшего изучения.

Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский военкор Дмитрий Стешин с иронией заявил, что американский танк Abrams является высокотехнологичной техникой с низкой ценой, поэтому его никто не собирается покупать, кроме армии США. По его словам, у боевой машины есть слабозащищенный второй двигатель, работу которого видно даже из космоса.

«Ведение огня ракетами в нем исторически не предусмотрено. Да и выглядит впечатляюще. Башня размером с садовый домик. Двигатель отличный. Почти как у Т80 — только лучше. Температура исходящих газов такова, что ИК ГСН видит его из космоса», — написал он.

По словам журналиста, создатели бронемашины решили проблему недостаточной мощности основного двигателя, добавив дополнительный дизельный мотор. Однако повредить его можно даже при помощи обычного пулемета, что в конечном итоге приводит к полному выгоранию танка. В заключение Стешин отметил, что ВСУ, получившие несколько образцов данной бронетехники, уже столкнулись с проблемами при их ремонте — недостатком запчастей и квалифицированных специалистов.

ВСУ потеряли свыше 70 тысяч бойцов с начала года

Вооруженные силы Украины с начала этого года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения, что почти в три раза выше показателей за аналогичный период 2023 года, заявил Сергей Шойгу. Он отметил, что в рядах украинской армии участились случаи дезертирства, а также ВСУ стали чаще заниматься мародерством в отношении населения.

Фото: МО Украины

С начала года ВС России уничтожили четыре украинских танка Abrams, пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок Himars, 11 пусковых установок ЗРК, в числе которых пять Patriot, уточнил министр обороны РФ. Киевские власти скрывают от граждан реальную обстановку на поле боя и выдают за успехи теракты против россиян, а также наращивают принудительную мобилизацию, отметил Шойгу.

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