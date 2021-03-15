Санкции США в России назвали «экономическим Гуантанамо»

https://static.news.ru/photo/25f3a8bc-6a36-11e9-b6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Экономическим Гуантанамо» назвал введённые США ограничения против российских компаний учредитель и генеральный директор попавшей под санкции американского Минторга фирмы «Фемтеко» Андрей Мезинов.

В интервью РБК он отметил , что бюро промышленности и безопасности США «творит совершеннейший беспредел». Мезинов подчеркнул, что его компания не имеет никакого отношения к поставкам для разработки или производства химического оружия. Ограничения со стороны США предприниматель назвал «удушением фирмы».

Никто с нами работать не будет, если будет знать, что любая наша сделка три месяца проверяется, какой бы безобидной она ни была. С нами уже отказываются работать некоторые из наших партнеров. Они возвращают нам деньги по некоторым контрактам, — посетовал Мезинов.

Предприниматель намерен обратиться к юристам, чтобы определиться, что делать дальше. По его словам, он хочет получить объяснения и доказать несправедливость и незаконность наложенных на его компанию санкций.

Мезинов предполагает, что в дальнейшем ему придётся реструктурировать бизнес и наладить связи с Китаем. К прежнему существованию фирмы он не надеется вернуться уже никогда.

Тюрьма для международных террористов была создана США на базе Гуантанамо после терактов 11 сентября 2001 года. Она стала печально известна тем, что к заключенным применялись пытки, многие находились там без решения суда.

Экономические ограничения против 13 компаний были введены США вслед за Евросоюзом. Санкции увязаны с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального, который в 2020 году подвергся отравлению неизвестным веществом и был вывезен на лечение в Германию.

Санкции за «деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения» затронули следующие организации: Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, «Фемтеко», «Интерлаб», «ЛабИнвест», OOO «Продукты АНАЛИТ», OOO «Интертех», Pharmcontract GC, Rau Faem, «Регионснаб» и Riol-Chemie.

Любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадают под режим лицензирования «с презумпцией отказа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Евросоюзе не могут прийти к согласию, как вести себя с Россией.