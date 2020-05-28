Самолёт SSJ 100 совершил посадку в Москве на одном двигателе

https://static.news.ru/photo/9da24c9c-a0d1-11ea-91d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) совершил посадку в аэропорту Шереметьево на одном работающем двигателе. Он выполнял технический рейс из соседнего Жуковского.

Перед посадкой у самолёта отказал один из двигателей. Пилотам пришлось сажать машину на одном движке, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Уточняется, что на борту лайнера находились только три пилота. Пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что создаваемая для перевозок на Дальнем Востоке авиакомпания до 2024 года должна приобрести до 60 самолётов SSJ 100 и 16 самолётов МС-21. В этой компании будет отрабатываться эталонная модель организации сервиса и ремонта SSJ 100, чтобы исключить нарекания на эти лайнеры. По его словам, региональные самолёты типа SSJ 100 должны вскоре стать наиболее востребованными на мировом рынке.