«С нами Бог, за нами правда»: репортаж о штурме Марьинки

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Марьинка — пригород Донецка, настоящая крепость, контроль над которой имеет определяющее значение для продвижения союзных сил. Город является важным логистическим узлом. Через его артерии снабжаются основные гарнизоны ВСУ. И именно отсюда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

Тяжелую штурмовую работу на этом направлении выполняют разведчики Южного военного округа. Наш корреспондент пообщался с бойцами. Они рассказали о своей работе, о том, как взяли в плен противника, и за счет чего они продолжают двигаться вперед. О тонкостях работы штурмовиков — в материале NEWS.ru.