Руденко назвал новую дату наступления ВСУ: что пишут военкоры 12 июля Ходаковский сообщил, что ВСУ начали применять кассетные снаряды

Фото: МО Украины

Военные корреспонденты и блогеры прогнозируют активизацию наступления ВСУ, сообщают о применении Киевом кассетных снарядов в зоне СВО и подводят итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Что пишут военкоры 12 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «ЧВК „Вагнер“ сдали десятки тысяч снарядов»

Военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на свои источники сообщает, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны десятки тысяч боеприпасов.

«ЧВК „Вагнер“, по моим сведениям, в зоне проведения СВО сдала нашим военным более 2500 тонн боеприпасов разных калибров, включая крупные, для ствольной и реактивной артиллерии. Кроме этого, ЧВК имела два склада в России — в Ростове и Воронеже. Только в Воронеже более 1100 тонн боеприпасов. Если перевести последнюю цифру в снаряды, она соответствует примерно 25 000 снарядов», — подчеркнул журналист.

В мае 2023 года связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин сообщал о снарядном голоде в подразделениях, задействованных в Артемовске.

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Александр Ходаковский: «ВСУ начали применять кассетные снаряды»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ начали применять кассетные снаряды на одном из участков СВО.

«С позиций докладывают: по нам отработали кассетными снарядами. Трижды. Поскольку личный состав находится в укрытиях, урона это не нанесло, но ситуация показательная. Накануне было заметное снижение артактивности, вызванное, видимо, дефицитом обычных боеприпасов, а тут подоспели кассетные», — написал командир.

Ходаковский подчеркнул, что кассетные снаряды представляют наибольшую опасность для техники и личного состава вне укрытий.

Президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов Украине 7 июля. Через четыре дня кассетными боеприпасами был обстрелян подконтрольный России город Токмак в Запорожье.

Тимофей Ермаков: «Трасса Сватово — Купянск перерезана ВС РФ»

Автор Telegram-канала «Синяя борода» Тимофей Ермаков сообщил об успехах ВС РФ на Сватовском участке в районе населенного пункта Новоселовское.

«Очень активен сейчас Сватовский участок в направлении Купянска. Трасса Сватово — Купянск перерезана нашими ВС в районе села Новоселовское. Ждём оттуда хороших новостей», — написал военный блогер.

Фото: МО РФ

Александр Коц: «В Киеве уверены, что могут требовать у Запада всё»

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который посоветовал Киеву быть более благодарным за военную помощь Запада.

«В Киеве уверены, что имеют право даже не просить, а требовать у западных покровителей все что угодно. Украина, в их понимании, пуп Земли, четвертый Рим и Вавилон в одном флаконе. Объяснимо и искреннее удивление британского министра обороны. Им же дают деньги, качественное западное оружие, похлопывают их по плечу во время международных встреч», — считает Коц.

Андрей Медведев: Убийца Ржицкого попал в Россию из-за «халатности»

Публицист Андрей Медведев считает, что Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве экс-подводника Станислава Ржицкого, оказался в России из-за «преступной халатности». Телеканал RT опубликовал кадры, как Денисенко выступает в Буче перед украинскими военными в октябре 2022 года.

«Если вас когда-то попросят в одной фотографии выразить словосочетание „преступная халатность“, вы можете смело показывать эти фото. Гражданин „ручкается“ с офицерами ВСУ и потом спокойно въезжает в Россию», — обратил внимание Медведев.

Медведев призвал спецслужбы внимательней работать с соцсетями.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин назвал командующего 58-й армией талантливым военачальником

Руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин назвал командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова талантливым военачальником. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что генерал был отстранен от командования. Минобороны эту информацию не комментировало.

«Могу лишь добавить, что все, кто воевал под командованием генерал-майора Ивана Ивановича Попова, кто знает его лично, безгранично уважают этого настоящего боевого генерала, талантливого военачальника, смелого и честного человека», — подчеркнул Рогозин.

WarGonzo: «Выставка подбитой техники ВСУ — полезная инициатива»

Проект WarGonzo назвал полезной инициативу сделать выставку подбитой военной техники НАТО у посольств стран — участниц Блока в Москве.

«Идея с размещением у посольств уничтоженной натовской техники не нова, но первые реальные шаги к осуществлению этой, без сомнения, полезной инициативы предприняты только сегодня. Отличный ответ на вчерашние требования Альянса о немедленном прекращении СВО», — посчитали авторы проекта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по обороне проработать вопрос организации выставки разбитой в боях техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине.

Андрей Руденко: Киев активизирует наступление после саммита НАТО

Военный репортер Андрей Руденко полагает, что ВСУ могут активизировать наступление сразу после завершения саммита НАТО. Судя по результатам заседаний, Запад не готов делать ставку на «страну-аутсайдера», уверен военкор. По его мнению, после саммита «Зеленский попытается завоевать расположение хозяев и бросит всех в жерло».

По итогам саммита, Украина так и не получила гарантий безопасности и четких сроков вступления в Блок.

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