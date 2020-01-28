https://static.news.ru/photo/3db00df2-41df-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Юлия Чиркова Фото: jialissareal/instagram.com

Российская порноактриса Юлия Чиркова, известная под псевдонимом Jia Lissa, выиграла престижную премию AVN Awards за участие в лучшей сцене группового секса.

Чиркова получила награду вместе с американкой Эллой Хьюс и афроамериканцем Джейсоном Лавом в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме», пишет «Лента.ру».

Вручающий награду американский журнал Adult Video News (AVN) включил Чиркову в шорт-листы сразу трёх номинаций, но «порно-оскар» за лучшую лесбийскую сцену и звание лучшей новой иностранной актрисы получили другие претендентки.

Церемония награждения прошла 25 января в Hard Rock Hotel and Casino в Лас-Вегасе и стала 37-й с момента учреждения премии в 1984 году.

Как писал NEWS.ru, россиянин Алексей Маетный, который известен как Маркус Дюпри, получил сразу три награды AVN Awards - 2020.