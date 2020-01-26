https://static.news.ru/photo/8788834a-4050-11ea-b89e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Маетный Фото: themarkusdupree/instagram.com

Российский порноактёр Алексей Маетный, который известен под творческим псевдонимом Маркус Дюпри, получил высокие награды на AVN Awards. Жюри вручило ему сразу три Оскара за съёмки в фильмах для взрослых.

Маетный уехал в США сразу после окончания института. Вместо работы по специальности он занялся там съёмками в порно. На сегодняшний день на счету Маетного 1856 различных ролей в порнофильмах. Он имеет восемь престижных наград за съёмки.

Как писал NEWS.ru, лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил российскому порноактёру стихотворение. В нём он сравнил его с отечественными хоккеистами.