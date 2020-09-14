Россия заняла 106-е место в мире по уровню смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7283e2f6-f72e-11ea-88a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек и 106-е место — по уровню летальности. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН.

Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости на 100 тыс. человек, а по уровню летальности — 106-е место в мире, — цитирует ТАСС Попову.

По её данным, уровень летальности от COVID-19 в РФ составляет 1,7%, в мире — 3,2%.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в России в настоящее время проведено уже более 40 млн тестов на коронавирус — 280 тыс. тестов на каждый миллион жителей. При этом около половины всех подтверждённых случаев COVID-19 проходят либо совсем бессимптомно, либо заболевание имеет лёгкое течение.

Как писал NEWS.ru, уровень смертности в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа повысится в октябре и ноябре. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, ситуация в ближайшее время усложнится. В Европе ожидается новая волна пандемии. Из-за этого будет расти число заразившихся и, как следствие, возрастёт количество летальных исходов.