Россия перейдёт на единую «космическую» систему координат

https://static.news.ru/photo/587432e8-863b-11eb-9c7b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Минобороны и Росреестр согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90. Как сообщил гендиректор Роскартографии Сергей Карутин. Сейчас, помимо неё, в РФ действует ещё одна, национальная, система координат.

У нас сейчас в стране действуют две актуальные системы: та, которая используется для космических полётов и различных задач в глобальном масштабе — параметры Земли ПЗ-90.11, и государственная геоцентрическая система координат ГГСК-2011, которая используется для социально-экономических задач. Методы построения их одинаковы, поэтому одной из задач на ближайшие годы станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90, — рассказал РИА Новости Карутин.

Он уточнил, что ГГСК-2011 была создана в 2011 году как единая госсистема координат и использовалась для геодезических и картографических работ. ПЗ-90 в редакции 2011 года представляет собой систему геодезических параметров, включающую фундаментальные геодезические постоянные, параметры эллипсоида Земли, гравитационного поля планеты, геоцентрическую систему координат и параметры для её связи с другими системами координат. Её используют для обеспечения орбитальных полётов и работы навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Карутин сообщил, что Глобальную навигационную спутниковую систему не станут модернизировать для обеспечения навигационным сигналом миссий на Луну, поскольку в этом нет большой необходимости. Ранее существовал проект, предполагающий установку дополнительных передатчиков на спутники ГЛОНАСС, но от него отказались.

Роскосмос ещё в 2016 году заказал работы по исследованию возможностей применения ГЛОНАСС под землёй, под водой и на Луне. Для работы в дальнем космосе предлагалось установить на спутники ГЛОНАСС дополнительную антенну и повысить мощность передатчиков. Кроме того, обсуждалось и появление вокруг Луны собственной навигационной группировки.