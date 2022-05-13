Российский беспилотник «Орлан-10» стал боевым Минобороны: разведывательный беспилотник «Орлан-10» оснастили высокоточным оружием

Фото mil.ru

Российский разведывательный дрон средней дальности «Орлан-10» получил ударные функции и уже ведёт огонь по объектам ВСУ в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщает телеканал «Звезда». Беспилотник оснастили компактными высокоточными снарядами. Известно, что аппарат весит 14 кг и способен нести 5 кг полезной нагрузки.

Дальность полёта этого беспилотника — 110 километров. Полный боекомплект состоит из четырёх осколочно-фугасных снарядов, способных уничтожать автомобильную технику, миномётное вооружение и живую силу противника, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за последние две недели беспилотники типа «Орлан-10» уничтожили пять военных объектов украинской армии. При этом все они вернулись обратно.

Ранее в Сети появились кадры работы 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укреплённых позиций противника в ходе спецоперации на Украине. В самом Минобороны РФ сообщили, что эти установки ведут огонь на дальностях до 30 км.