Роспотребнадзор доработал рекомендации для фитнес-клубов и отелей

https://static.news.ru/photo/04ff6fa8-aa39-11ea-af2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После дополнительных консультаций с представителями бизнеса в сфере фитнеса и отельерами Роспотребнадзор скорректировал методические рекомендации по их работе во время ослабления ограничительных мер, введённых из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Учитывая состоявшиеся обсуждения и поступившие предложения, Роспотребнадзором методические рекомендации доработаны, утверждены и размещены на официальном сайте Роспотребнадзора, — сказано в сообщении.

Таким образом, генеральную уборку с очисткой вентиляции будут проводить только в тех гостиницах, которые приостанавливали свою деятельность. Персонал при этом сможет работать только имея на руках результаты тестов на коронавирус.

При этом новые рекомендации исключают требование об обязательном наличии в номере санузла, что очень важно для хостелов и маленьких гостиниц.

Для работы ресторанов, бань, саун, спортзалов при их наличии в гостиницах удалили излишние требования. Что касается работы фитнес-клубов, то в рекомендациях для них удалили пункт о посещении бассейна из расчёта не менее 10 кв. м на одного человека.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что после снятия ограничений москвичи должны продолжать соблюдать респираторный этикет и правила гигиены. Именно поведение граждан Москвы будет определять дальнейшее развитие эпидемии.