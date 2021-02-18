Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с COVID-19

Росфинмониторинг на протяжении 2020 года получал от банков уведомления о сомнительных операциях с пометкой «коронавирус». Общая сумма совершённых махинаций составила порядка 34 миллиардов рублей. Об этом сообщил РБК заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
Новая система маркировки, призванная отслеживать подозрительные транзакции, была
По словам заместителя главы Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, опыт разметки сообщений показал высокую эффективность. Она не исключает, что в будущем такой подход станут применять и в других отраслях.
Всего за минувший год банками было передано более 18 тысяч тревожных сообщений. По результатам этого Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Известно, что речь идёт, в первую очередь, о двух крупных схемах. В частности, в Иркутской области удалось перекрыть канал поставок контрафактных защитных масок. В результате был расторгнут контракт на сумму 237 миллионов рублей.
Кроме того, в Санкт-Петербурге были выявлены контракты на переоборудование зданий под лечение больных COVID-19. Сумма контрактов составила 2,1 миллиарда рублей. В схеме участвовали пять компаний.
Ранее cообщалось, что оценивать эмоции людей по голосу в режиме реального времени научилось коллекторское агентство «Активбизнесконсалт» (АБК), контролируемое Сбербанком. В настоящее время технология применяется только для должников, однако в перспективе предполагается распространить её и на другие области работы компании. Об этом писал NEWS.ru.