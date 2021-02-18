Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/09f0d9ca-3365-11ea-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Росфинмониторинг на протяжении 2020 года получал от банков уведомления о сомнительных операциях с пометкой «коронавирус». Общая сумма совершённых махинаций составила порядка 34 миллиардов рублей. Об этом сообщил РБК заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Новая система маркировки, призванная отслеживать подозрительные транзакции, была разработана в апреле прошлого года Федеральной службой финансового мониторинга и специалистами Банка России. Большое внимание эта система уделяет средствам государственной поддержки, закупкам медоборудования и средств индивидуальной защиты.

По словам заместителя главы Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, опыт разметки сообщений показал высокую эффективность. Она не исключает, что в будущем такой подход станут применять и в других отраслях.

Всего за минувший год банками было передано более 18 тысяч тревожных сообщений. По результатам этого Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Известно, что речь идёт, в первую очередь, о двух крупных схемах. В частности, в Иркутской области удалось перекрыть канал поставок контрафактных защитных масок. В результате был расторгнут контракт на сумму 237 миллионов рублей.

Кроме того, в Санкт-Петербурге были выявлены контракты на переоборудование зданий под лечение больных COVID-19. Сумма контрактов составила 2,1 миллиарда рублей. В схеме участвовали пять компаний.

Ранее cообщалось, что оценивать эмоции людей по голосу в режиме реального времени научилось коллекторское агентство «Активбизнесконсалт» (АБК), контролируемое Сбербанком. В настоящее время технология применяется только для должников, однако в перспективе предполагается распространить её и на другие области работы компании. Об этом писал NEWS.ru.