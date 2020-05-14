Росавиация подготовила указания по выходу из режима ограничений

https://static.news.ru/photo/8e15e67a-95d8-11ea-aa8e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) подготовлен проект поэтапного выхода из режима ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, для восстановления авиаперевозок.
Совестно с Центральной клинической больницей гражданской авиации подготовили проект «Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации», — говорится в сообщении ведомства.
Как писал NEWS.ru, российские авиационные компании сократили в апреле перевозки до 771,2 тысячи пассажиров — на 91,8%. В Росавиации сообщили, что лидером по объёму перевезённых пассажиров стала компания «Сибирь». Она перевезла 213,9 тысячи человек. «Аэрофолот» перевёз 147,7 тысячи человек. Всего за четыре месяца 2020 года перевезено 24,1 млн пассажиров, снижение на — 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.