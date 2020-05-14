Росавиация подготовила указания по выходу из режима ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы вице-спикер Ирина Яровая внесла проект закона об обязательном информировании клиентов банков в рекламе кредитов, что они могут лишиться своего имущества. Текст опубликован в думской электронной базе.

В поправках к закону «О рекламе» сказано, что реклама кредитов или займа в любом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом....