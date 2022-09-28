Госкорпорация «Росатом» представила новый цифровой продукт — модельно-ориентированную среду проектирования и математического моделирования REPEAT (REal-time Platform for Engineering Automated Technologies). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.
REPEAT — импортонезависимая разработка Инженерно-технического центра «ДЖЭТ», которая приобретает широкое применение в проектных институтах, конструкторских бюро и образовательных учреждениях для создания суверенной информационной среды. Продукт создавался при содействии Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) — оператора государственных мер поддержки Минцифры. Благодаря поддержке РФРИТ была сформирована мощная проектная команда с привлечением ИТ-кадров с высококонкурентного рынка труда цифровой индустрии.
REPEAT предназначен для создания математических моделей сложных объектов и процессов в энергетике, включая создание цифровых двойников. Его применение помогает повысить эффективность энергообъектов, снижает затраты на производственные процессы, количество простоев и непредвиденных инцидентов.
Директор по математическому моделированию Госкорпорации Дмитрий Фомичев отметил, что REPEAT призван расширить спектр решаемых задач в высокотехнологичной промышленности и образовании, а также функциональность всей российской линейки САЕ-продуктов.
В целом курс Росатома — это движение к созданию комплексной мультифизической среды моделирования, которая функционально и технически будет иметь возможность решения широкого спектра задач промышленности и выполнения фундаментальных исследований. Синергия наших программных продуктов, таких как «Логос», который позволяет осуществлять 2D/3D-моделирование, а также REPEAT, предназначенный для 0D/1D-моделирования, даст возможность переводить в модель сложные физические явления в достаточно короткий срок - не прибегая к экспериментальным данным и основываясь только на математических расчета, — заявил он.