Представлен импортонезависимый продукт математического моделирования

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Госкорпорация «Росатом» представила новый цифровой продукт — модельно-ориентированную среду проектирования и математического моделирования REPEAT (REal-time Platform for Engineering Automated Technologies). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

REPEAT — импортонезависимая разработка Инженерно-технического центра «ДЖЭТ», которая приобретает широкое применение в проектных институтах, конструкторских бюро и образовательных учреждениях для создания суверенной информационной среды. Продукт создавался при содействии Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) — оператора государственных мер поддержки Минцифры. Благодаря поддержке РФРИТ была сформирована мощная проектная команда с привлечением ИТ-кадров с высококонкурентного рынка труда цифровой индустрии.

REPEAT предназначен для создания математических моделей сложных объектов и процессов в энергетике, включая создание цифровых двойников. Его применение помогает повысить эффективность энергообъектов, снижает затраты на производственные процессы, количество простоев и непредвиденных инцидентов.

Директор по математическому моделированию Госкорпорации Дмитрий Фомичев отметил, что REPEAT призван расширить спектр решаемых задач в высокотехнологичной промышленности и образовании, а также функциональность всей российской линейки САЕ-продуктов.