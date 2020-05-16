РФ начала вывод военных, помогавших Сербии в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ecff1152-9736-11ea-9c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия начала вывозить из Сербии военных специалистов, которые были направлены в страну для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 16 мая сообщили представители Минобороны РФ.

Отмечается, что российских военных из Сербии доставят тремя рейсами.

В Россию вернут более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники, — передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Глава Сербии выразил соболезнования российскому лидеру в связи с жертвами COVID-19 в России и надежду на скорую победу над пандемией.

Вучич также поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.