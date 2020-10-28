Регионам РФ дополнительно выделят 10 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил срочно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом.
Поручение он озвучил на совещании с членами правительства. По словам президента, средства необходимо выделить «прямо сейчас».
Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас, — заявил Путин.
Он также подчеркнул, что власти отслеживают ситуацию с COVID-19 в каждом регионе страны,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин призвал региональные власти помнить о своей ответственности во время пандемии коронавируса.