Работино, Бердычи, Крынки: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 19 марта

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие во время работы расчета гаубицы Д-30

Российская армия продолжает наступать на разных участках СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Авдеевки, Работино, Крынок, Херсона, Донецка, Луганска, Угледара, Часова Яра, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости с направлений спецоперации выходили сегодня, 19 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском фронте встречные бои в Работино и северо-западнее Вербового, где ВС РФ закрепляются на отбитых у ВСУ позициях. С обеих сторон наносятся удары средствами дальнего поражения. На Донецком фронте ожесточенные бои на линии Тоненькое — Орловка — Бердычи. ВС РФ продолжают теснить противника, но быстрыми продвижение российских войск назвать нельзя. Во-первых это связанно с ожесточенным сопротивлением, которое оказывает ВСУ на этом участке, а во-вторых — с действиями руководства ВС РФ, которые стремятся сохранить личный состав, по возможности избегая лобовых атак. На Харьковском и Сумском направлении ВСУ снова вернулись к тактике малых групп. ДРГ периодически пытаются проникнуть в Теткино и Козинку группами по шесть — восемь человек, но каких либо результатов от этих операций пока не наблюдается. Украинская артиллерия продолжает наносить массовые удары по территории Белгородской и Курской областей, убивая мирное население и нанося ущерб гражданской инфраструктуре. Атаки приобрели ежедневный характер, и одними только средствами ПВО проблему не решить. На направлении необходима грамотная и оперативная контрбатарейная борьба», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа расчётов САУ Гиацинт

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении противник возводит укрепления в прибрежных селах. В Крынки на нашем берегу ВСУ стараются забросить малые группы пехоты на лодках под огнем ВС России, отмечается снижение качества личного состава противника. Идут штурмовые действия, ЛБС нестабильна. На Запорожском направлении ВС России продвигаются северо-западнее Вербового, взят очередной опорный пункт ВСУ. Идут взаимные артиллерийские дуэли, крайне активно применяются дроны. Севернее Марьинки идут тяжелые бои в Красногоровке, враг контратакует. Западнее Авдеевки сообщают о продвижении наших войск в Орловке. Бои идут на направлении Новокалиново, у Бердычей, Тоненького, Первомайского. На направлении на Часов Яр ВСУ удерживают укрепрайон на окраине Ивановского (Красного). Армия России продолжает наступление», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевое применение беспилотников

Сводка от «Рыбаря»

«Ночью ВС РФ поразили беспилотниками-камикадзе цели в тыловых регионах противника. Продолжается также нанесение ударов по пунктам базирования техники и личного состава в прифронтовой зоне. На Слобожанском направлении по завершении президентских выборов снизилась активность сил противника. После неудачной попытки захвата хотя бы одного населенного пункта противник перешел к обстрелам приграничья России. На Бахмутском направлении противник продолжает удерживать окраины Красного, опираясь на крупный укрепрайон на юго-западе. Авиация ВС РФ наносит удары по позициям артиллерии и живой силы, вынудив украинское командование снять часть орудий с направления. На Авдеевском направлении к северу от Авдеевки противник предпринял несколько разведок боем в районе Петровского и северо-западу от Красногоровки со стороны Очеретино и Новокалиново. На Донецком направлении идут тяжелые бои в Красногоровке, где ВС РФ пытаются продвинуться бронегруппами с десантом. Несмотря на изначальные успехи на юге населенного пункта, значительных результатов спустя несколько недель штурма добиться не удалось», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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