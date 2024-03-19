Главком ВСУ Сырский назвал приоритеты для защиты страны Главком ВСУ Сырский назвал развитие беспилотников приоритетом для армии страны

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Александр Сырский (справа)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал в своем Telegram-канале о значении беспилотных систем для армии. Их развитие должно стать приоритетом страны, считает он.

Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет, — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытки Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории РФ в ночь на 19 марта. По данным ведомства, ВСУ планировали совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа. Один дрон был уничтожен в небе над Белгородской областью, еще один перехвачен над Воронежской областью.

Украинский военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов в эфире телеканала «Мы — Украина» заявил, что темпы поступления БПЛА в ВС РФ таковы, что украинские военные будут вынуждены буквально «сидеть под землей». По его словам, через четыре-пять месяцев у ВС России будет достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого украинского солдата на передовой.