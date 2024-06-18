Путина в Якутске подвела ручка Путина подвела ручка, когда он оставлял автограф «Кварталу труда» в Якутске

Фото: Петр Ковалев/РИА Новости

Во время визита президента России Владимира Путина в Якутск произошел забавный инцидент: у главы государства неожиданно перестала писать шариковая ручка. Он несколько раз попытался заставить ее работать, но безуспешно. Ситуация вызвала легкий переполох в зале. Видео появилось в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Многие участники встречи начали протягивать свои ручки, чтобы помочь российскому лидеру. В конце концов Путин взял ручку у заместителя председателя правительства Юрия Трутнева, с ее помощью он успешно написал дату и оставил подпись.

Путин также вспомнил о суровом холоде Якутии во время встречи с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский — 2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток. Глава государства рассказал, что посещал регион при 50 градусах мороза. Тогда, по его словам, он боялся «дотрагиваться до ушей».

Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию 18 июня. Он стал для главы государства первым с сентября 2014 года. В Якутии президенту представили достижения региона в IT-сфере и оборонной промышленности. Он встретится с работающими в регионе специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова. Кроме того, российский лидер проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.