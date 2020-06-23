Россия лидирует по числу тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/a8b72450-b561-11ea-b9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что в РФ сделано уже 17 миллионов исследований на коронавирусную инфекцию, а наша страна лидирует в мире по числу тестов. Об этом глава страны заявил во время телеобращения.

По словам российского лидера, динамика снижения заболеваемости в России сейчас очень хорошая.

Динамика позитивная отмечается на фоне постоянного увеличения объемов тестирования. Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек. Общее число проведенных тестов превысило 17 млн, — сказал Путин.

К этому дню в России коронавирусом заразились 592 280 человек. Выздороветь удалось 344 416 пациентам. Скончались 8206 человек. Страна занимает третье место в мире по числу заболевших.

В мире коронавирусом заражены более 9,1 млн человек. Жертвами болезни стали более 472 тыс. пациентов, а вылечиться с момента начала пандемии удалось 4,5 млн.

При этом утром в оперативном штабе сообщили, что в 84 российских регионах за прошедшие 24 часа тесты на коронавирус дали положительный результат ещё у 7425 человек. Из них у 2427 жителей страны, а это 32,7% от общего числа обследованных врачами, болезнь протекала бессимптомно.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения показало способность реагировать на экстренные ситуации.