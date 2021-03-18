Путин рассказал, что проведёт выходные в тайге

https://static.news.ru/photo/1d495528-8815-11eb-9497-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что на выходные он отправится в тайгу. Планы главы страны подтвердил и пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что Кремль намерен опубликовать фото- и видеоотчёт поездки.

Путину пришлось рассказать о поездке из-за планирования беседы со своим американским коллегой Джо Байденом после его скандального интервью, в котором он назвал президента РФ «убийцей» и обвинил в якобы вмешательстве в выборы в США. Российский лидер после этого предложил пообщаться в прямом эфире и не «откладывать это в долгий ящик», уточнив, что пятница или понедельник его вполне устроят.

Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко отдохнуть, — уточнил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Песков, комментируя поездку своего руководителя, отметил, что куда именно поедет глава страны, он, конечно, сообщить не может.

Песков до этого назвал «очень плохими» высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было. Сам же Путин пожелал Байдену здоровья, добавив, что «кто обзывается — тот сам так называется», писал NEWS.ru.