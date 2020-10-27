Путин пошутил про появление COVID

https://static.news.ru/photo/7e4688c6-1869-11eb-8885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franz Christoph Robiller/imageBROKER.com/Global lOok Press

Российский президент Владимир Путин во время заседания Совета по культуре пошутил о распространённой гипотезе возникновения коронавирусной инфекции.

Во время обсуждения финансирования цирков со зверями глава страны сказал, что «животные, конечно, ни в чём не виноваты».

А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу, — цитирует Путина РИА Новости.

Таким образом Путин прокомментировал просьбу советника президента Владимира Толстого. Он обратился к российскому лидеру с предложением оказать помощь циркам с животными, сотрудники которых оказались без оплаты. Путин ответил, что Министерство культуры и аппарат правительства решают эту проблему.

Как стало известно, в августе Роспотребнадзор начал исследовать на наличие COVID летучих мышей, обитающих в разных российских регионах. В службе считают, что это поможет отследить пути распространения вирусов и эпидемические риски.

В России за прошедшие сутки медицинские специалисты в 85 регионах страны выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 1 547 774 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок.