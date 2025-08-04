Путин «добивает» Трампа, Россия «ходит Кубой» за подлодки США: что дальше

Инсайдеры сообщают, что президент России Владимир Путин «добивает» американского лидера Дональда Трампа, министр обороны РФ Андрей Белоусов может ответить США на приближение подлодок размещением ракет на Кубе, в Госдуме предложили лишить детей мигрантов бесплатного образования — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трамп дерзит — Россия готовит Армагеддон

Telegram-канал «Разведчик» сообщил, что расчет Трампа на быструю реакцию Москвы после сокращения ультиматума по Украине провалился. Отмечается, что главная проблема США заключается в ограниченности инструментов давления.

«Удар по российскому нефтяному экспорту автоматически затронет Китай и Индию, которые уже дали понять: подстраиваться под американскую повестку не будут. Более того, Пекин расценивает давление на Москву как покушение на собственный суверенитет. <…> Мир все быстрее движется к новой биполярности, где американский диктат теряет привлекательность даже для союзников», — указал информатор.

Telegram-канал INSIDER-T между тем отметил, что ультиматум Трампа не испугал Путина. В публикации говорится: российский лидер считает, что у президента США нет никаких козырей на руках, чтобы заставить РФ остановить СВО.

Как говорят источники, Путин вообще не обеспокоен угрозами американского лидера ввести с 8 августа новые жесткие санкции против России и масштабные вторичные пошлины против торговых партнеров Москвы.

«Никаких вариантов временного прекращения огня в зоне СВО и других уступок Трампу не обсуждается в принципе. Попытки давить на Кремль — это крайне неудачный ход президента США. Если до этого можно было говорить о том, что он действительно хочет стать миротворцем и положить конец украинскому конфликту, то теперь абсолютно ясно, что это не так», — объяснили инсайдеры.

Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

Американские аналитики тем временем заявили, что Трамп обещал мир на Украине, и именно это он должен обеспечить, а не затягивать конфликт, в котором победит Россия. По их мнению, глава Белого дома также заверял, что поможет избежать третьей мировой войны, вероятность которой возрастает из-за активного участия США в событиях на Украине.

«Хотя Трамп установил крайний срок, чтобы сократить продолжительность конфликта, более вероятным результатом будет отсрочка неизбежной победы России, которая <…> обладает достаточными военными преимуществами для достижения своих основных военных целей», — говорится в материале.

Между тем эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен заявил, что Трамп словами об отправке атомных подлодок ближе к России загоняет свою страну в «ловушку обязательств». Он считает, что слова главы Белого дома подпитывают ожидания готовности Вашингтона применить ядерное оружие в случае эскалации.

Другие эксперты отметили, что риторика американского президента вызывает тревогу, так как его предшественники воздерживались от демонстрации силы с помощью атомных подлодок.

По мнению военных аналитиков, сейчас Путин «добивает» Трампа. Так, по информации «Разведчика», после слов главы США о переброске атомных подлодок отдан приказ подготовить цели для ракетного комплекса «Орешник». При этом инсайдеры считают, что это может быть плановая актуализация данных, которая совпала с выпадом Вашингтона. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Военные в ближайшие дни обновят информацию о местонахождении критических военных объектов на Украине, чтобы представить подробный список целей главнокомандующему. <…> Россия уже сейчас способна показать позицию силы и послать сигнал Вашингтону о своей несгибаемости», — отметил информатор.

Кроме того, источники предрекают, что готовится «воздушный Армагеддон» по всей Украине. Удары собираются нанести до поставок ракет для Patriot, которые Киев ждет в ближайшее время. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

«Может начаться беспрецедентная операция по уничтожению военных объектов на всей территории Украины: от Львова до Харькова. <…> Цель — упредить поставку США ракет для Patriot, для чего ВС РФ задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск 500+ дронов-камикадзе для ослабления систем ПВО Украины, затем точечные удары „Искандерами“ и „Кинжалами“ по замаскированным целям», — рассказал источник.

По его словам, особый акцент сделают на западной части Украины. Там находятся военные училища Ивано-Франковска, авиабазы и логистический хаб около Львова, где, по данным ГРУ, уже разгружают контейнеры с западной техникой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также Telegram-канал INSIDER BLACK пишет, что, если переговоры окончательно провалятся, в России утвержден резервный сценарий жесткого завершения СВО.

Как утверждает информатор, основные элементы этого плана включают точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, высокопоставленных военных командиров и министров, через координированные удары высокоточным вооружением и работу оперативных групп спецназначения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Источники отметили, что, если план реализуют, Москва рассчитывает завершить активную фазу конфликта за 60 дней, до формирования нового политического руководства Украины под внешним управлением.

Грядет Карибский кризис 2.0?

Россия зафиксировала резкое приближение атомных подлодок США к морским границам, сообщает Telegram-канал «Разведчик». По его данным, две субмарины приблизились к территории РФ с Тихого океана после угрозы Трампа «разместить их в соответствующих регионах». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Источники в силовых структурах дополнили, что это беспрецедентная активность атомных подлодок ВМС США вблизи российских морских рубежей. Данные радиоразведки и гидроакустического мониторинга указывают, что минимум 2 из 15 развернутых возле Японии субмарин класса „Вирджиния“ резко сократили дистанцию с тихоокеанского направления. Маневры начались спустя часы после заявления Дональда Трампа о приказе „разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах“ — якобы в ответ на риторику [зампреда Совбеза РФ] Дмитрия Медведева», — пишет «Разведчик».

Фото: Mass Communication Specialist 2n/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом, как утверждает Telegram-канал Condottiero, приближение атомных субмарин к берегам России произошло в рамках заранее спланированных программ, а Трамп лишь воспользовался этим фактом для создания инфоповода.

«Трамп снова создал инфоповод на ровном месте. „Отправил атомные субмарины“ к берегам России — в принципе, как верно подмечено, они и так туда направлялись в рамках своих акульих дел. Но чтобы нагнать жути, Дони придумал пост. Перед уикендом, чисто поржать завтра утром с камрадами за завтраком, перед партией в гольф», — отметил источник.

Инсайдеры считают, что, вне зависимости от умысла Трампа, министр обороны РФ Андрей Белоусов ответил на приближение подлодок США ударами по военным объектам на Украине. Атаки были многосерийными, зафиксированы многочисленные прилеты, утверждают они. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Взрывы в ночь на 3 августа прогремели в Киеве, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Всего зафиксировано более 50 ударов, многие сериями. В сериях было и по 5–7 прилетов, и по 15–20, была детонация, которая на слух могла восприниматься как отдельный прилет. Всего прилетов порядка сотни, большая часть которых связана с БПЛА „Герань-2“, крылатыми ракетами и КАБ. Значительное число ударов пришлись на ночной интервал, с 23:00 до 04:30, с особенно плотной нагрузкой по Харьковщине и центральным районам», — сообщил подпольщик.

«Разведчик» также сообщил, что Москва рассматривает возможность размещения на Кубе ракет в ответ на отправку Трампом атомных подлодок ближе к берегам России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Карибский кризис рискует повториться из-за эскалации конфликта с США. <…> МИД сейчас ведет переговоры с представителями Гаваны. Технические детали уже продуманы: ракеты замаскируют под гуманитарные грузы в порту Мариэль. <…> Ключевое отличие операции: вместо ядерных Р-14 (которые СССР разместил в 1961 году) Москва хочет перебросить гиперзвуковые „Кинжалы“», — заявил источник.

По его данным, благодаря тому, что ракеты будут размещены с обычными боеголовками, США не смогут обвинить Россию в ядерной эскалации и при этом будут вынуждены «перейти к сдержанному тону».

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конец «халяве» для детей мигрантов

Партия ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о лишении детей мигрантов бесплатного образования в российских школах. Инициатива касается учащихся 10-х и 11-х классов. Депутаты предложили внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

«Предлагается определить, что получение иностранными гражданами и лицами без гражданства среднего общего образования (то есть обучение в 10–11-х классах) осуществляется за счет их собственных средств, а обучение на бесплатной основе возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами», — говорится в пояснительной записке.

Парламентарии добавили, что считают обучение детей мигрантов за счет российского бюджета нерациональным расходованием средств.

Слуцкий также поднимал тему приезжих на встрече с Путиным. Он отмечал, что иностранные рабочие привозят в РФ свои огромные семьи, и в обществе нарастает напряжение.

«Мы выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства, „Единой Россией“, и другими коллегами: запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряженности, очередей в поликлинике, сложного поведения детей мигрантов в школах и многого другого, что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества», — сказал депутат.

Слуцкий также выразил мнение, что в дальнейшем мигрантов нужно заменить роботами.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Путин прежде подписал закон, запрещающий зачислять детей иностранцев в школы, если они не знают русский язык. С 1 апреля у них начали проверять навыки говорения, аудирования, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания. По данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, по состоянию на 19 июня с заданиями справились лишь 7% детей, чьи родители подавали заявки о приеме в образовательные учреждения.

При этом ребенок должен находиться в России на законных основаниях. В противном случае, несмотря на положительные результаты тестирования, в зачислении будет отказано.

Как сообщал Telegram-канал «Разведчик», в России прорабатывают «драконовскую норму» по удержанию до 15% с доходов приезжих. Речь идет о целевом сборе, который ляжет дополнительным бременем на плечи мигрантов.

Средства, полученные от иностранцев, планируется направить на образование, здравоохранение и благоустройство городов России. Это подают как «справедливый вклад» в развитие инфраструктуры, которой пользуются сами мигранты, отмечает «Разведчик».

Помимо этого, Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания — 1000. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей вырастет пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства.

Также устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину в размере 4200 рублей. За продление разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100.

Власти РФ намерены усилить контроль за деятельностью диаспор, сообщили источники. Речь идет об искоренении надзаконных структур, создаваемых мигрантами из Средней Азии и Закавказья. По данным собеседников, вопрос с диаспорами давно вызывает обеспокоенность в Кремле. Уточняется, что в разработке мер участвуют не только законодатели, но и представители силового блока.

Инсайдеры считают, что на фоне принимаемых мер и многочисленных слухов об ужесточении миграционного законодательства в диаспорах началась паника. В частности, об этом писали на фоне сообщений, что «текущих» мигрантов в России заменят северокорейскими рабочими.

«Находящиеся в России диаспоры в панике из-за рабочих из КНДР. Там обеспокоены тем, что приезжие из Северной Кореи заменят мигрантов из Средней Азии», — передавал Telegram-канал INSIDER BLACK.

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