Психотерапевт объяснил поступок ульяновского стрелка Психотерапевт Шуров связал поступок ульяновского стрелка с болезнью

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У открывшего стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, скорее всего, была шизофрения, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-психотерапевт Василий Шуров. По его словам, люди с таким тяжёлым психическим расстройством могут совершить крайне жестокие деяния. Как считает специалист, можно было бы говорить о том, что за пациентом не доглядели врачи, только если он ранее совершал подобные преступления.

Деяние крайне жестокости, бессмысленное, ничем не обусловленное. К сожалению, когда у человека психическое расстройство, скорее всего, тяжёлое, раз он был на учёте в диспансере. Вероятно, речь идёт о шизофрении. Это расстройство, которое сопровождается бредом, стойкими убеждениями, галлюцинациями. Часто это голоса, которые человеком управляют, дают ему указания. Но психически больные люди периодически такую жестокость, немотивированную, необъяснимую с точки зрения здоровых людей совершают. Поэтому их избавляют от судебного преследования и просто отправляют на лечение, а объяснений рациональных этому быть не может. Просто болезнь, — объяснил Шуров.

По его мнению, в случае ульяновского стрелка можно было бы говорить о том, что за ним не доглядели врачи, только если он ранее совершал подобные преступления. Если с пациентом что-то происходит, то родственники инициируют дополнительное обращение к специалисту, но обычно пациент посещает врача раз в месяц, иногда формально.

Если всё нормально, никаких симптомов нет, обратной связи от родственников нет, пациент получает свою терапию. Если мы знаем, что пациент не будет пить таблетки, не склонен к лечению, как правило это всё в уколах пролонгировано, чтобы оно долго действовало. Самое распространенное — когда человек один раз пришёл, потом перестаёт регулярно ходить, родственники за ним не следят, перестаёт пить таблетки, возникает обострение и человек может такое совершить, — подытожил специалист.

26 апреля мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области с ружьём и устроил стрельбу. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых шестилетняя девочка и пятилетний мальчик, няня и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. В детсаду не было охранника, поэтому вооружённый мужчина смог без труда попасть в здание.

Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что предполагаемый убийца Руслан Ахтямов стоял на учёте в психиатрической лечебнице. Она призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, отметив, что ответственными за охрану должны быть росгвардейцы.