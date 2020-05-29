Принцип презумпции невиновности пропишут в новой редакции КоАП

https://static.news.ru/photo/77065428-a1c8-11ea-9538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минюст России опубликовал для общественного обсуждения доработанный вариант проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Он, в частности, включает норму о презумпции невиновности лиц до вынесения решения. Об этом ранее просили представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Исключение указанного принципа из проекта КоАП было связано с тем, что он регламентирован в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, — пояснили ТАСС в Минюсте.

В ведомстве подтвердили, что в итоге было принято решение дополнить статью 1.12 проекта нового КоАП частью 2 следующего содержания: «Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом РФ об административных правонарушениях».

Как писал NEWS.ru, в России хотят сократить максимальный срок запрета работы предприятий бизнеса до 30 суток вместо нынешних 90. Это наказание сможет назначать только суд. Изменения прописаны в новом КоАП. Этот запрет будет назначаться, только если другой вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Решение сможет принимать только суд, чтобы повысить гарантии прав и законных интересов граждан.

В проекте нового КоАП предлагается также разрешить оплату только половины штрафа за все виды правонарушений, кроме грубых. Также под это правило не будут подпадать отдельные нарушения правил дорожного движения и транспортной безопасности.