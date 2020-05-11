Президенту будут ежемесячно докладывать о снятии карантинных ограничений

https://static.news.ru/photo/ccf7f4e4-9369-11ea-b2c5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину с 12 мая ежемесячно представлять доклад о действиях региональных властей по отмене ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Довести до сведения органов исполнительной власти субъектов РФ рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры и последовательность действий с учётом региональных особенностей, — говорится в президентском поручении.

Уточняется, что первый доклад должен состояться до 12 мая, далее — ежемесячно.

Как писал NEWS.ru, россияне из-за своего поведения не заслуживают послабления ограничений, введённых в стране в целях недопущения распространения коронавируса. Об этом заявил телеведущий и генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. Телеведущий подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты россияне, которые не соблюдают режим самоизоляции. Киселёв призвал власти жёстче относиться к нарушителям, иначе Россия потеряет ещё больше врачей и справиться с коронавирусом будет намного сложнее. Ранее Киселёв предложил ввести в стране армейские патрули, чтобы обеспечить жёсткий карантин по всей России для предотвращения распространения коронавируса.