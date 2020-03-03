https://static.news.ru/photo/a592ca08-5c98-11ea-b15e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России предложили расследовать появление в майском указе президента заведомо невыполнимой задачи, касающейся увеличения численности населения. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) главе государства Владимиру Путину направил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Как пояснил автор инициативы, в первой строке первого пункта указа, подписанного в мае 2018 года, предполагается «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации» до 2024 года. Вместе с тем, по словам эксперта, эта задача «абсолютно неисполнима». Причём невозможность её реализации была очевидна уже семь лет назад, когда Росстат стал публиковать демографический прогноз до 2035 года.

По словам Крупнова, даже в случае воплощения в жизнь высокого, то есть наиболее позитивного прогноза ведомства, естественная убыль населения в 2023 году составит 192 тысячи человек. Тогда как самый негативный сценарий предполагает снижение числа людей на 724 тысячи. Поэтому в майском указе оказалась недостижимый показатель.

В связи с вышеизложенным представляется необходимым провести тщательное расследование, кто и зачем осуществил служебный подлог в отношении формулирования главной первой национальной цели и её обоснования, выявив и наказав в итоге виновных за подтасовку и фактическое мошенничество с фундаментальными национальными показателями рождаемости и демографии в целом, — говорится в обращении.

В документе также отмечается, что только увеличение в ближайшие 20 лет количества многодетных семей до половины от всех семей в России поможет не допустить снижения численности населения. Крупнов напомнил, что президент ранее высказывался о семье с тремя детьми как о необходимой норме в России.

В конечном счёте, для выправления скандальной ситуации, вне всяких сомнений, необходимо отменить существующие фиктивные целевые показатели и фактически заново разработать данный нацпроект, осуществить глубокую коррекцию и реновацию национального проекта «Демография», положив в основу приоритет поддержки многодетной семьи как единственного управленческого инструмента роста в стране рождаемости и исправления национальной демографии, — заключил Крупнов.

Естественный прирост населения представляет собой превышение рождаемости над смертностью, или разницу между количеством родившихся и умерших за период времени. Если в стране умирает больше человек, чем рождается, то это называется естественной убылью населения.

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство и власти регионов совместно с гражданами и бизнесом поэтапно работать по всем направлениям демографического развития страны.