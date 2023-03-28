Представитель США не смог объяснить угрозы Байдена по «Северным потокам» Представитель США Вуд не смог прокомментировать в СБ угрозы Байдена по «Северным потокам»

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Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд не смог дать ответа на вопрос российского постпреда Василия Небензи, касающийся слов американского президента Джо Байдена о готовности уничтожить «Северный поток». Как передает РИА Новости, вместо этого Вуд принялся отрицать обвинения России в причастности США к акту диверсии и заявил, что российский проект резолюции был попыткой дискредитировать национальные расследования.

Не дав ответа по существу, Вуд перешел к обсуждению ситуации на Украине и заявил, что Россия не заслуживает доверия в вопросе защиты критической инфраструктуры, ссылаясь на их действия на Украине. В ответ Небензя выразил свое разочарование тем, что Вуд не ответил на поставленный вопрос, отметив, что президент США открыто говорил о готовности уничтожить «Северный поток».

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимое количество голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали «за», в то время как остальные страны воздержались.

26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Германия, Дания и Швеция рассматривали версию о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах является беспрецедентным и невозможно оценить сроки ремонта.

Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма в связи с инцидентом. Президент РФ Владимир Путин 31 октября заявил, что «Газпром» был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин подчеркнул, что взрыв на газопроводе является очевидным терактом.