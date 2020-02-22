https://static.news.ru/photo/7cd4ebbe-555e-11ea-9f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Кабмин РФ принял законопроект об усовершенствовании порядка рассмотрения индивидуальных служебных разногласий на государственной и гражданской службе. Об этом сообщается на официальном правительственном портале.

Проект «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» одобрить и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — сказано в сообщении.

Поправки затронут порядок формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам, а также её работы с учётом особенностей организации и функционирования госорганов.

Кроме того, федеральный закон дополнится положением о возможности перенести рассмотрение служебного спора в суд, если комиссия не отреагировала на него в десятидневный срок.

Непосредственно в судах будут рассматривать споры, касающиеся неправомерных действиях нанимателя при обработке и защите его персональных данных. Для этого гражданскому служащему нужно будет составить письменное заявление. По мнению властей, принятие федерального закона позволит создать правовые условия для эффективного решения служебных споров на госслужбе.

Как писал NEWS.ru, ранее кабмин поддержал законопроект, который предлагает внести изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которые помогут избежать необоснованного возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков.