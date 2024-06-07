Постпредство России при ООН оценило атаки ВСУ на Луганск и Белгород Зампостпреда РФ: атаки ВСУ по Белгороду и ЛНР не носят военной целесообразности

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ

Атаки Вооруженных сил Украины по Луганску и Белгороду носят террористический характер, заявила на заседании СБ ООН заместитель постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в действиях украинской армии нет военной целесообразности.

Сегодня опять пришли новости об ударе по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS — и опять по многоквартирным домам и гражданским объектам. Три человека погибли. Данные атаки носят явный террористический характер и полностью лишены какой-либо военной целесообразности, — сказала она.

Ранее сообщалось, что после обстрела со стороны ВСУ в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. В МЧС тогда заявили о троих погибших, тела которых остались под завалами. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый.

Как отметили в пресс-службе МЧС, после удара ВСУ в Луганска под завалами дома могут находиться два человека. На данный момент известно о четырех погибших и 43 пострадавших в результате атаки.

До этого стало известно, что первым американским оружием, которым украинская армия ударила по российской территории после разрешения США, стали РСЗО HIMARS. Атака произошла вечером 31 мая. Ракеты были нацелены на объекты в Белгородской области. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что это «долгожданный шаг».