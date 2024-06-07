Под завалами подъезда в Луганске могут находиться люди

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ

В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд, под завалами которого могут находиться два человека, сообщает пресс-служба МЧС РФ. На данный момент погибли 4 человека, а 43 пострадали.

Спасатели продолжают работу на месте происшествия, разбирают неустойчивые конструкции, чтобы избежать дальнейшего обрушения. Разбор завалов и поиск пострадавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что после обстрела со стороны ВСУ в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. В МЧС тогда заявили о троих погибших, тела которых остались под завалами. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый.

В Сети до этого появились фото и видео, снятые жителями города во время украинской атаки. Очевидцам удалось заснять с разных точек в городе огромный столб дыма, а также момент взрыва. Кроме того, на кадрах можно заметить выбитые окна в домах и поврежденные автомобили.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что в корректировке ракетного удара участвовали специалисты из США. По его словам, для атаки использовали не менее трех пусковых установок на гусеничном шасси M270 MLRS.