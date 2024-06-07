Марочко указал на след специалистов США в ударе по Луганску Марочко: специалисты США могли корректировать ракетный удар по Луганску

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Специалисты из США участвовали в корректировке ракетного удара по Луганску, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, для атаки использовали не менее трех пусковых установок на гусеничном шасси M270 MLRS.

Марочко напомнил, что установки на колесном шасси М142 HIMARS выпускают одну ракету ATACMS, а на гусеничном шасси M270 MLRS — две. Для наведения применяется разработанная в США спутниковая система навигации NAVSTAR, уточнил он.

Исходя из ранее полученных данных, скорее всего использовалось не менее 3-х M270 MLRS, и наводили их явно не украинцы, — предположил Марочко.

Сегодня днем после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. По данным МЧС России, под завалами погибли по меньшей мере три человека. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый. Семерых жильцов дома удалось спасти.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в результате удара ВСУ по Луганску получили ранения 22 человека. Среди пострадавших также есть восьмилетний ребенок. Все раненые госпитализированы.