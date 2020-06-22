Посол представит Францию на параде в Москве

https://static.news.ru/photo/e8dde27e-b496-11ea-bad2-fa163e074e61_660.jpg Пьер Леви Фото: ambafrance.org

Французский посол в Москве Пьер Леви посетит юбилейный парад Победы на Красной площади, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Президента Эммануэля Макрона не приглашали на торжества, которые состоятся в Москве в день исторического парада победителей 1945 года, передаёт РИА Новости.

Большинство мероприятий Дня Победы не состоялись 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Когда в начале июня президент Владимир Путин заявил о эпидемической стабилизации ситуации в РФ, он первым делом поручил провести парад. За три недели около 20 регионов отказались от проведения массовых мероприятий 24 июня, сославшись на сложную эпидемическую обстановку.

Как писал NEWS.ru, представители десятков стран, включая проведшего свой парад 9 мая белорусского лидера Александра Лукашенко, приняли приглашения на торжества на Красной площади.