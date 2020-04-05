Порядка 200 тыс. россиян находятся под наблюдением из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/04e530b8-7710-11ea-9604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в настоящее время в российских регионах находятся 198 124 человека, проведено почти 700 тысяч тестов на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 401 808 человек, по состоянию на 04.04.2020 под контролем остаются 198 124 человека, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что для клинически здоровых лиц, которые не имеют возможности самоизолироваться, в регионах организовано 414 обсерваторов на 28 376 мест, в них уже размещено 2642 человека.

Как писал NEWS.ru, в городской клинической больнице № 15 имени Филатова в Москве коронавирус диагностирован у 282 человек. Всего в больнице находятся 1060 человек, 661 из них — с внебольничной пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас лежат 94 пациента, на искусственной вентиляции лёгких — 28. За сутки в больницу поступило 215 новых пациентов, 41 был выписан.

По данным на 5 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, погибли от инфекции — более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.