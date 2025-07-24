Политолог раскрыл, зачем Зеленскому нужна личная встреча с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский требует личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в качестве публичного жеста, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом эксперт усомнился, что расчет украинского главы на яркое шоу сработает.

Политолог отметил, что у прошедших переговоров Украины и РФ в Стамбуле не было никаких шансов, поскольку они способны решать только гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными и телами. Больше никаких тем для обсуждения на данный момент нет — позиции сторон диаметрально противоположны, что признается и Москвой, и Киевом.

Почему Зеленский постоянно говорит о встрече с Путиным? Он прав в одном: финальную точку ставят лидеры, с этим трудно спорить. Однако его расчет на какое-то яркое шоу не сработает. Это часть его политического подхода, но на самом деле я не думаю, что он всерьез ожидает, что эта встреча может произойти <...> Это больше публичный жест, чем реальная инициатива, — заключил Лукьянов.

Ранее глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, такую информацию он узнал по прибытии в Стамбул.