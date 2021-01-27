«Задел на будущее»: политолог оценил речь Путина на Давосском форуме

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На первом за несколько лет выступлении на Давосском экономическом форуме президент РФ ожидаемо затронул основополагающие темы и провёл параллели с ситуацией, которая сложилась в мире в 30-х годах, сообщила NEWS.ru политолог и публицист Наталия Елисеева.

Путин обозначил ряд ключевых проблем, и то, что будет в случае их не решения. Важно, что он провёл параллели с ситуацией, которая была в мире в 30-е годы, сказал что сейчас есть социальный кризис, бедность и огромное количество безработных, — рассказывает эксперт.

Кроме того, Елисеева уверена, что все выступления Путина представляют собой «свод происходящего» и определённые прогнозы на будущее. Учитывая это, речь президента на международной площадке соответствовала его реноме, созданному за последние годы на политической арене.

Политолог уверена, что нынешнее выступление можно назвать «заделом на будущее», ведь сейчас полностью сменилась администрация президента США, и Путин во всеуслышание пояснил позицию России и то, какие угрозы и варианты решения он видит в будущем.

То есть это было определённое обращение, из разряда «мое дело озвучить, а услышали вы или нет — решайте сами», — заключила эксперт.

Ранее политолог Константин Калачёв спрогнозировал содержание речи Путина в Давосе, писал NEWS.ru