Поклонская переболела COVID-19 и заявила о недоработках в здравоохранении

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что переболела COVID-19, и выразила ряд претензий к системе здравоохранения страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, во время заболевания она была свидетелем нескольких недоработок в медицинском обслуживании.

К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики, — сказала Поклонская.

Ранее сообщалось, что международный комитет Госдумы в ближайшее время рассмотрит вопрос об одобрении кандидатуры депутата Натальи Поклонской на должность посла РФ в одной из стран Африки. Отмечалось, что работать Поклонской предстоит в Республике Кабо-Верде, которая расположена в Атлантике на расстоянии 600 км от африканского побережья.

Уточнялось, что вопрос о новой должности согласовывался с Поклонской, которая желала продолжить работу в дипломатической сфере. Необходимые для Думы документы уже подготовлены.