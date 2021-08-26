РБК сообщил, что Поклонская станет послом РФ на Островах Зелёного Мыса

Международный комитет Госдумы в ближайшее время рассмотрит вопрос об одобрении кандидатуры депутата Натальи Поклонской на должность посла РФ в одной из стран Африки, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Агентство отмечает , что работать Поклонской предстоит в Республике Кабо-Верде, которая расположена в Атлантике на расстоянии 600 км от африканского побережья.

Собеседник агентства уточнил, что вопрос о новой должности согласовывался с Поклонской, которая желала продолжить работу в дипломатической сфере. Необходимые для Думы документы уже подготовлены.

Послов РФ назначает президент страны по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская в июле заявила о желании снова стать прокурором Крыма, но не министром. По её словам, если пофантазировать и представить, кем бы она могла работать в Крыму, то она видит для себя лишь эту одну должность. Она также допустила, что останется в Москве, но конкретную должность не назвала, посоветовала дождаться официального назначения.