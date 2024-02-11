Погода в Москве и СПб на завтра, 12 февраля: когда вернутся морозы, прогноз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 12 февраля, в Москве ожидается потепление до плюс 1 градуса и осадки в виде мокрого снега, заявил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Какая погода прогнозируется в российской столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге на следующей неделе?

Погода в Москве и Подмосковье 12 февраля

По словам синоптика, в понедельник в российскую столицу после сильных морозов придет потепление и ожидаются осадки.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что завтра, 12 февраля, в Москве и Московской области может пройти ледяной дождь.

«Что касается выпадения ледяного дождя в самой Москве, то, по последним расчетам, его вероятность уменьшается, процесс формирования ледяных шариков, наполненных водой, на подступах к столице может схлопнуться, и осадки могут пройти только в виде снега и ледяной крупы. Фронт ледяных дождей может остановиться в Новой Москве, в районе Троицка, на удалении 30–40 км от мегаполиса. В любом случае, прогноз такого опасного явления погоды нужно уточнить ранним утром», — объяснил специалист.

По данным «Фобоса», в Москве 12 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Москве и Подмосковье на следующей неделе

Во вторник, 13 февраля, снег усилится, а температура и ночью и днем будет находиться в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов. 14 февраля ночью ожидается минус 3–8, днем — минус 1–6. Температурный фон будет выше нормы примерно на полтора-два градуса. Также в среду прогнозируется снег. В четверг будет умеренная погода, а с пятницы в Москву возвращаются морозы, рассказал Вильфанд.

При этом Тишковец заявил, что похолодание придет в Москву уже в четверг, ночью температура воздуха может опуститься до минус 22 градусов.

«До конца недели погода сохранится „миллион на миллион“ — малооблачно, без осадков и аномально холодно. В четверг под утро морозы окрепнут до минус 22 градусов, днем не выше минус 10–15 градусов, а на пик стужа выйдет в ночь на пятницу, когда минимальная температура составит до минус 25 градусов, после полудня — всего от минус 9 до минус 14 градусов», — написал синоптик.

Погода в Санкт-Петербурге 12 февраля

В понедельник, 12 февраля, в Петербурге днем ожидается до минус 11 градусов, возможны осадки в виде снега, рассказал Роман Вильфанд.

«С понедельника ночные температуры прогнозируются около 15 градусов мороза, дневные — минус 7–11. Ожидается северный ветер. Местами в Ленинградской области возможен снег. В середине недели ожидается небольшое повышение температуры и усиление осадков», — объяснил метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Северной столице 12 февраля прогнозируется переменная облачность. Ночью — от минус 7 до минус 9 градусов. Днем — от минус 5 до минус 7 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Читайте также:

Екатерина Мизулина: кто такая, личная жизнь, связь с SHAMAN, скандалы

Семья в РФ, отказ от Чечни, Майдан: кто такой новый главком ВСУ Сырский

Что за взрывы в Элисте 10 и 11 февраля, сколько погибших и пострадавших