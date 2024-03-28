Подрыв единства России. Кто сеет межнациональную рознь, к чему это приведет

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Мигранты в России начали жаловаться на оскорбительные высказывания в свой адрес, на рейды силовиков и масштабные задержания

Президент России Владимир Путин заявил, что заявления в духе «Россия только для русских» могут развалить страну. По его мнению, в российском обществе есть риски усиления ксенофобских настроений после теракта в «Крокус Сити Холле», который, по версии следствия, совершили граждане Таджикистана. Соотечественники террористов и мигранты по всей стране начали жаловаться на оскорбительные высказывания в свой адрес, на рейды силовиков и масштабные задержания. О риске нарастания межнациональной розни в России и мерах, принимаемых государственными структурами для предотвращения возможных погромов, — в материале NEWS.ru.

О чем предупредил президент Путин

Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе 27 марта заявил, что огромное конкурентное преимущество России заключается в многообразии культур, традиций и обычаев. Он подчеркнул, что в стране с уважением относятся к представителям любых конфессий, в том числе к мусульманам и иудеям. Тех же, кто пытается посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, президент назвал предателями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент России Владимир Путин считает, что заявления в духе «Россия только для русских» могут развалить страну

«Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Когда я слушаю ура-патриотов— такие люди везде есть, в любом обществе, — в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает. Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», — отметил президент, добавив, что главным пострадавшим при этом будет русский народ.

Путин заявил, что расценивает как агрессию против России любое вмешательство извне и провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт. «Мы никому не позволим делить Россию, она у нас одна. Только единая, сильная и суверенная Россия готова гарантировать суверенное развитие русского и остальных народов, живущих на территории России», — подчеркнул глава государства.

«Как можно судить о народе по преступникам?!»

Басманный районный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» до 22 мая. Все они — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — оказались гражданами Таджикистана. В обществе стала подниматься волна против их соотечественников и мигрантов в целом. Сотрудники правоохранительных органов усилили рейды в компаниях потребительского сектора и стройиндустрии, где на долю иностранных рабочих приходится заметная часть персонала. Так, по результатам такой проверки 27 марта на складе Wildberries в Подмосковье были задержаны 38 человек.

Фото: t.me/moscowcourts Ситуация с мигрантами обострилась после теракта в Подмосковье, к организации которого причастны граждане Таджикистана

Отношение общества к приезжим стало меняться в худшую сторону. Например, в Сети распространились скрины чата с мигрантами — водителями такси, в которых пассажиры уточняют их национальность. «Если вы таджик, я с вами не поеду. Отменяйте заказ», — писали пассажиры.

Также в интернете появились сообщения, что гражданам Таджикистана в России рекомендовали не посещать пока массовые мероприятия и не выходить из дома по вечерам в связи с возможными конфликтами на национальной почве из-за сложившейся «сложной ситуации».

В МИД Киргизии после теракта в «Крокусе» призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, посоветовали не посещать места массового скопления людей и иметь при себе документы.

Руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова заявила NEWS.ru, что на настоящий момент жалоб от граждан Таджикистана в их организацию не поступало. При этом она рассказала о распространенном в Сети ролике, снятом в столичном аэропорту Домодедово: там несколько сотен граждан Таджикистана говорят о желании поскорее покинуть Россию.

«Теракт был совершен с явным намерением раскачать нашу лодку и внести раздор в нашу многонациональную страну. Пособники этого мнения попались на эту наживку и разжигают межнациональную рознь. Как можно судить о народе по преступникам?!» — возмутилась Хамракулова.

Почему возникает недовольство мигрантами

Теракт в «Крокусе» был совершен в том числе с целью расшатать национальное единство России, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, это очень серьезная угроза и госорганы должны объединиться, чтобы не допустить разрушения межнационального мира. Но вместе с тем он также указал в беседе с NEWS.ru на некоторые проблемы, существующие в миграционной сфере и не решенные до сих пор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru В МИД Киргизии после теракта в «Крокусе» призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию

«Во-первых, в российском обществе есть большое раздражение по поводу либеральной миграционной политики в стране. Такая политика ведется в основном по требованию крупных компаний из сферы строительства, торговли и ЖКХ, у которых есть нужда в рабочей силе. Это вызывает раздражение населения, которое считает, что мигранты неподобающе ведут себя у нас в стране и снижают качество жизни. На фоне происходящего эта критика резко обострилась», — пояснил Марков.

Это сложившиеся стереотипы о поведении и образе жизни мигрантов, уверен подполковник запаса МВД Олег Иванников. В беседе с NEWS.ru он отметил, что необходимо принимать меры для интеграции мигрантов в российское общество.

«Государство должно создать комплекс мероприятий для просвещения и культурного обогащения мигрантов. Необходимо создать условия, при которых посещение музеев для мигрантов будет бесплатным или стоить символических денег. Это привлечет интерес и будет содействовать социализации мигрантов в обществе, а также изменит сознание и стереотипы поведения», — считает Иванников.

Возможны ли погромы против мигрантов в России

Вероятность погромов из-за ситуации с мигрантами в России исключена, так как неотвратимость наказания за такие действия известна всем, заявил Иванников. Он подчеркнул, что «горячие головы», которые сейчас призывают к организации таких погромов, как правило, находятся за пределами РФ. По его мнению, никто из россиян осознанно не готов пойти на это преступление, так как наказание будет достаточно строгим.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Политологи считают, что теракт в «Крокусе» был совершен в том числе и для того, чтобы расшатать национальное единство России

«Я бы не стал излишне драматизировать ситуацию. В России традиционно с уважением относятся ко всем национальностям, а тем более к трудовым мигрантам, которые приезжают учиться, зарабатывать, воспитывать своих детей, но никак не совершать террористические акты. Враги России, пользуясь ситуацией, пытаются нагнетать ее еще больше и создавать в обществе атмосферу псевдонетерпимости, чего на самом деле в России нет и никогда не было», — заявил Иванников.

Экс-силовик также указал на необходимость крепких и тесных взаимоотношений с мигрантами из Средней Азии. «Эти страны — самые близкие соседи России. В дальнейшем, на перспективу 5–10 лет, нас будут связывать еще более тесные отношения, чем сейчас. Это бывшие граждане Российской империи и СССР, поэтому мы не имеем права воспринимать их как чужих, это в любом случае близкие нам люди», — напомнил Иванников.

Нельзя допустить, чтобы чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле» привел к росту правого шовинизма и ксенофобии в России, ведь межнациональный и межконфессиональный мир — важнейшая основа безопасности и благополучия России, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. По ее словам, нарушить этот мир, подорвать эту основу — вот чего на самом деле желают «террористы, их кураторы в Киеве и хозяева в Вашингтоне».

«Мы не должны играть им на руку, поддаваясь человеконенавистническому угару. У терроризма нет национальности, религии или политических убеждений. Это универсальное зло, которому в единстве противостоит многонациональный народ России», — подчеркнула Удальцова.

Какие меры должно принимать государство

Для граждан России нужна комплексная работа всех российских госорганов власти, муниципалитетов, полиции, гражданского общества для преодоления неприятия мигрантов, заявил Иванников. По его словам, отчасти это обусловлено либеральной миграционной политикой в РФ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Депутаты сообщили о новых мерах усиления контроля за мигрантами

«В стране находится большое количество мигрантов, проживающих с нарушением паспортно-визовых правил. Конечно, это приводит в недоумение многих россиян. Если контроль за нелегальной миграцией будет усилен, то результаты не заставят долго ждать. Общественное мнение также изменится в пользу пребывания мигрантов на территории РФ», — сказал эксперт.

Удальцова отметила, что в ближайшее время срок заключения трудовых договоров с мигрантами может быть ограничен двумя годами, соответствующий документ Минтруд разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Единственный верный вектор — усилить контроль за набором и пребыванием в России трудовых мигрантов на всех этапах. Для этого нам нужна функционирующая и универсальная система центров предвыездной подготовки в странах миграционного исхода, повышение ответственности работодателя за привлеченного им иностранного работника. Лучше всего сделать это в формате публично-правовой компании или саморегулируемой организации. Не должно оставаться „зазоров“ в наблюдении, во время которых у иностранных граждан будет возможность для противозаконной деятельности, а у работодателя — для нарушения прав мигрантов», — сказала Удальцова.

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