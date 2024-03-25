МИД Киргизии призвал воздержаться от поездок в Россию

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МИД Киргизии призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Граждан страны, уже находящихся в РФ, призвали не посещать места массового скопления людей и иметь при себе документы.

Министерство иностранных дел [Киргизии] рекомендует гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, — заявили в ведомстве.

Отдельно предупредили планирующих поехать в Россию граждан Киргизии, имеющих не менее двух административных правонарушений за время своего предыдущего пребывания в РФ. Их могут не пропустить через границу, поэтому от поездок также рекомендовано воздержаться.

Ранее глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». Он также попросил передать слова поддержки близким погибших и пострадавших, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова ранее назвала печальным тот факт, что некоторые акцентируют внимание на этнической принадлежности террористов, атаковавших «Крокус». По ее словам, нападавшие — преступники, у которых нет национальности, религии и достоинства.