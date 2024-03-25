В таджикских диаспорах призвали сограждан не выходить вечером на улицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В таджикских диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана, проживающим в России, не покидать свои дома в вечернее время суток, сообщает Telegram-канал Baza. Канал при этом отмечает, что после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» главам диаспор никто не жаловался на противоправные действия по отношению к гражданам этой среднеазиатской страны.

По данным Baza, главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан, в рамках которых настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий, а также не выходить из дома после работы вечером.

Некоторые работодатели, по информации канала, также попросили своих сотрудников — граждан Таджикистана предоставить актуальные личные данные, включая сведения о месте жительства.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске произошел теракт. Тогда уроженцы Таджикистана в камуфляже открыли огонь по посетителям из автоматов, после чего устроили пожар в здании. По информации Telegram-канала Baza, количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 144 человек, еще 97 пострадавших находятся в больницах.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых лиц, подозреваемых по делу о теракте. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.