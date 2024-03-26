Не только Россия: в каких странах ждать новые теракты после «Крокуса»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

25 марта генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что масштаб теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», «оказался в разы крупнее». Как написали СМИ, в одной из стран Средней Азии боевики также планировали атаку 22 марта. В каких странах могут произойти следующие теракты и кто стоит за их организацией — в материале NEWS.ru.

В каких еще странах готовились теракты

Российские издания, ссылаясь на проверенный источник, сообщили, что нападение, которое планировалось провести в другой стране в то же время, что и в Подмосковье, удалось предотвратить. По данным инсайдера, группа террористов, устроившая стрельбу в «Крокус Сити Холле», была сформирована за несколько недель до трагедии: два человека прошли инструктаж в Турции, остальных завербовали на территории России.

Депутат Госдумы Сергей Марков сообщил, что атака на подмосковный концертный зал должна была произойти еще 9 марта во время выступления SHAMAN. «Это должно было дестабилизировать ситуацию перед выборами. Однако Госдепартамент США был категорически против теракта и опубликовал 7 марта предупреждение», — высказал мнение парламентарий в Telegram-канале.

Через два дня после произошедшего в «Крокус Сити Холле», 24 марта, вооруженные люди напали на отделение полиции в Ереване. Сообщалось, что в атаке могли принимать участие члены организации «Боевое братство». По неподтвержденным данным, они пытались освободить других представителей их движения, ранее задержанных за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Вице-мэр армянской столицы Армен Памбухчян назвал вооруженное нападение терактом.

25 марта был арестован злоумышленник, который планировал теракт на юге Азербайджана. По версии следствия, мужчина вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах республики и объяснял детали предстоящей атаки. Благодаря работе службы государственной безопасности Азербайджана преступник был задержан и не смог реализовать задуманное.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сотрудники азербайджанской полиции в Баку

Какие меры приняла Франция после теракта в Москве

Западные страны связывают теракт в «Крокусе» с активностью «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и обеспокоены тем, что подобные атаки могут случиться на их территории.

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал совет по обороне и национальной безопасности после трагедии в России, на котором заявил, что боевики ИГ несколько раз готовили нападения в городах республики. По итогам заседания было принято решение повысить уровень террористической опасности в стране до максимума.

Макрон выдвинул такую инициативу за несколько месяцев до старта Олимпийских игр в Париже. Власти Франции планируют усилить меры безопасности на спортивных объектах. В частности, они намерены привлечь к охране около 2 тыс. человек, среди которых будет много сотрудников муниципальной полиции.

Опасения главы Франции вполне обоснованны. Ссылаясь на координатора группы наблюдателей в ООН Эдмунда Фиттон-Брауна, газета The New York Times (NYT) написала, что Олимпиада, которая пройдет с 26 июля по 11 августа, может стать стать «первоклассной мишенью» для террористов. Цитируя представителя спецслужбы одной из стран Запада, издание назвало два важных фактора, влияющих на активность боевиков ИГ: наличие «спящих ячеек» в Европе и ситуация в секторе Газа.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Будут ли сотрудничать РФ и ЕС в сфере борьбы с терроризмом

После теракта в «Крокусе» Франция предложила России укрепить взаимодействие в вопросах борьбы с терроризмом. По мнению Макрона, главная цель — «как можно скорее найти ответственных» за произошедшее в Подмосковье. Вслед за главой Пятой республики официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано допустил, что они могут возобновить сотрудничество с РФ в сфере борьбы с терроризмом.

В РФ к таким высказываниям отнеслись скептически. По мнению депутата Госдумы Джамаладина Гасанова, Евросоюз, Великобритания и США сами отгородились от России и перестали идти на контакт с спецслужбами. В беседе с NEWS.ru он назвал предложения европейцев «лукавством».

«Имея информацию о готовящемся теракте на территории нашей страны, они поставили в известность своих граждан, но никак не спецслужбы России. Что бы ни происходило между нашими государствами в сфере борьбы с терроризмом, политики в этой сфере не должно быть», — считает Гасанов.

Кто заказывает теракты по всему миру

По мнению украинского политолога и историка Владимира Скачко, теракты в разных странах расшатывают общую мировую стабильность. В беседе с NEWS.ru он допустил, кому выгодны такие атаки.

«Это дело рук глобалистских компаний, для которых абсолютно все государства являются лишь инструментом сохранения влияния. США для них — главный инструмент. Расшатывание ситуации в мире — способ удержать их собственное господство», — предположил Скачко в разговоре с NEWS.ru.

Политолог назвал Россию одним из основных инициаторов борьбы за многополярный мир. По его мнению, именно поэтому по РФ хотят нанести главный удар, и теракты на ее территории лишь часть общего плана.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко предположил, что за попытками терактов стоят США, которые «вставляют палки в колеса» всей Европе. Как считает собеседник NEWS.ru, американцы видят в европейцах главных конкурентов.

«США хотят не только нам сделать плохо, но и всей Европе. Международный терроризм работает исключительно на деньгах. Действия террористов не имеют отношения ни к какой идеологии, ими управляют только деньги, которые им пообещали. Вот в Вашингтоне и борются ради денег, выступая и против России, и против Европы», — считает Онуфриенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где могут произойти теракты в ближайшее время

Цитируя исследователя терроризма Питера Неймана из Королевского колледжа Лондона, немецкое издание Der Spiegel отметило, что высока вероятность терактов на территории Германии.

По мнению политолога Скачко, в конечном итоге нападения затронут все государства, до которых «у их кураторов только дотянутся руки». Он предположил, что в первую очередь это произойдет в странах, которые поддерживают Россию и выступают в качестве ее союзников.

«Возможно, следующий теракт произойдет на границе с Китаем. Также атаки могут произойти по всему периметру России, в том числе и в странах Средней Азии, Армении, Азербайджане. Любые террористические акты могут быть в Словакии и Венгрии как в странах, которые выбиваются из общей западной повестки», — считает Скачко.

Собеседник NEWS.ru не исключил возможность терактов в любой точке мира, где США понадобится укрепление режима. По его мнению, возможны и атаки в странах — партнерах Штатов. «Некоторым силам нужно общее ослабление власти во Франции. Но кому именно это нужно — пока непонятно. До этого были исламистские организации, а сейчас там фермеры и желтые жилеты. Такие трагедии возможны и в благополучных странах Европы», — заключил Скачко.

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