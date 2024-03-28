Путин раскрыл, почему его тревожат «ура-патриоты» Путин: ущемление любых наций внутри страны развалит Россию

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Владимир Путин

Нельзя забывать, что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с летчиками в Тверской области. Необходимо всегда с уважением относиться не только к представителям четырех основных религиозных направлений, цитирует его пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что его тревожат заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских.

Российский лидер напомнил, что в стране имеется достаточно богатое разнообразие в духовной сфере. Поэтому власти страны предоставляют всем возможность чувствовать, что они защищают свою собственную Родину, и другой у них нет, подчеркнул он.

Знaете, когда я слушaю нaших — тaкие люди везде есть, в любом обществе — урa-пaтриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия — это только для русских, то, знaете, у меня чувство тревоги возникaет, — признался Путин.

Он добавил, что в России проживает 190 этносов, зачастую представленных многомиллионным народом. По мнению президента, если начнется реализация подобных деструктивных планов, страна развалится, и главным пострадавшим будет русский народ.

Владимир Путин напомнил, что представители всех конфессий и народов России на поле боя сегодня проявляют себя с лучшей стороны. Он допустил, что они относятся к своей малой и большой Родине так, как никто в других частях света.

Ранее после трагедии в «Крокус Сити Холле» российская певица уроженка Таджикистана Манижа назвала случившееся «зверской ночью». По ее мнению, после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

В ответ певица Алла Пугачева попросила у нее прощения. При этом она не выразила соболезнований пострадавшим от теракта и близким многочисленных жертв. Адвокат Андрей Алешкин предположил, что молчание Примадонны после трагедии в «Крокус Сити Холле» было связано с отрешенностью артистки от России.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл после случившегося в Подмосковье подчеркнул, что жители России имеют право требовать от мигрантов уважения к устоям, традициям и русскому языку. Причем, по его словам, русского национализма в природе не существует.