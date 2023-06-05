Подросток мог управлять атаками украинских ДРГ: как ВСУ атакуют РФ 5 июня Два беспилотника упали на трассе М3 «Украина» в Калужской области, а под Белгородом загорелся энергетический объект

Фото: МО Украины

Российские регионы за минувшие сутки подверглись атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения беспилотного летательного аппарат (БПЛА) произошло возгорание на энергетическом объекте, а глава Калужской области Владислав Шапша заявил о падении двух дронов на трассе М3 «Украина». Подробности новых атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru

Что известно о падении БПЛА под Калугой

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале заявил, что на трассу М3 «Украина» упали два дрона. Он добавил, что ни один из БПЛА не взорвался. Место падения оцеплено. Специалисты проводят оперативно-технические мероприятия.

«Сегодня утром на автодороге М3 «Украина» на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали два БПЛА. Детонации не произошло», — написал Шапша.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев добавляет, что вчера вечером местные видели в небе объект, похожий на беспилотник самолетного типа с лампочками, который направлялся в сторону Москвы. По информации канала, речь идет о БПЛА, который рухнул на 283-м км трассы около поселка Думичи. Второй беспилотник упал на 299-м километре в Жиздринском районе. По словам очевидцев, которые приводит Mash, дрон летел над автодорогой со скоростью 140–150 км/ч по прямой траектории в сторону Москвы. Размах крыльев БПЛА около полутора-двух метров. Местные жители заметили на нем видеокамеру, подвешенных боеприпасов не было. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Очевидец-дальнобольщик рассказал Telegram-каналу Shot, что один из беспилотников пролетел над движущимся автомобилем на трассе М3 и упал. По его словам, фургон ехал из Брянска, находящиеся внутри люди сразу же вызвали полицию. Чудом никто не пострадал, дрон не взорвался, добавил водитель. Никто из очевидцев не подходил к упавшему БПЛА.

Что известно о пожаре в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в регионе произошло возгорание одного из энергетических объектов. По его словам, предварительной причиной пожара стало падение БПЛА с взрывным устройством.

«В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что пострадавших в результате происшествия нет, электроснабжение не нарушено.

Кто мог координировать диверсантов в Белгородской области

Атаки украинских диверсантов в Белгородской области мог координировать местный подросток, сообщил Mash. По данным канала, 17-летнего молодого человека задержали на КПП «Крутой Лог». При досмотре в его смартфоне обнаружили информацию о расположении российских военнослужащих, в том числе фотографии и координаты, а также подозрительные переписки с предполагаемыми украинскими кураторами. Подростка задержали. Правоохранители опрашивают его родственников и знакомых.

Telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что у молодого человека в соцсетях стоит юмористическая аватарка с лицом начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллf Будановf, а имя записано на украинский манер. Журналисты канала также обратили внимание, что в соцсетях подросток был подписан на блогеров, осуждающих проведение специальной военной операции (СВО), и страницы по поиску жилья в Грузии. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

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