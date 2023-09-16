Почему Зеленского перестали уважать в Израиле

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Влиятельная газета Jerusalem Post опубликовала свой очередной новогодний, к празднику Рох ха-Шана, рейтинг самых влиятельных евреев мира. И спровоцировала сенсацию. В списке не оказалось Владимира Зеленского, которого еще вчера льстиво называли евреем № 1. Возглавляет такой реестр бизнесмен, инвестор и блогер Сэм Альтман, шеф ОpenAI, за ним следуют госсекретарь США Энтони Блинкен и израильский премьер Нетаньяху. Даже посмертно нашлось место для Евгения Пригожина. Из тех, чьи имена постоянно на слуху, нет только украинского президента. Что же случилось?

Из лидеров в марионетки

Как говорится, ничего личного, только большая политика. Не секрет, что объективно Зеленский не президент, а скорее смотрящий за своей страной, который держится исключительно на подачках из Европы и Америки. Никто не скрывает, что без такой подпитки его власть падет за три дня по известной афганской модели, когда из Кабула рванули американцы.

Понятно, что в таком контексте считать Зеленского фигурой влиятельной — значит грешить против истины. Эффект внешнего управления еще больше усилится, когда из-за океана пришлют наконец обещанных ревизоров, которые должны будут проверять расход каждого выделяемого из американского бюджета доллара. Не говоря уже о том, что фактически все основные госструктуры Украины де-факто под иностранным контролем. Так что почти полное отсутствие суверенности не особо сочетается с образом сильной самостоятельной фигуры. Наш президент, называющий Зеленского «позором еврейского народа», был в тренде.

И Израиль можно достать

Впрочем, в отношениях Зеленского и его «родины предков» накопилось и нечто личное. Киев не стесняется в открытую давить на Иерусалим, требуя значительной военной помощи. Для Израиля такие нападки непонятны и крайне неприятны сразу по двум причинам.

Во-первых, Израиль постоянно оказывает Украине различную гуманитарную помощь. Еще до начала нашей СВО с украинским спецназом на постоянной основе работали израильские инструкторы, хотя это обстоятельство никогда не афишировалось.

Фото: IMAGO/Ilia Yefimovich/Global Look Press Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол»

Но Зеленскому все мало, он требует технологий и элементов израильской системы ПВО «Железный занавес», словно не понимая нюансов баланса сил и интересов на Ближнем Востоке. Когда в ответ на этот шаг у исторических противников Израиля могут появиться новые эффективные средства поражения. А этого в израильских верхах крайне опасаются.

Но Зеленскому все равно. Он даже дерзнул угрожать, что потребует исключения Израиля из коалиции поддержки Украины в формате «Рамштайн». А такое не прощают.

А при чем тут Игорь Коломойский?

Есть еще один острый момент, который напрягает израильские власти. Это Игорь Евгеньевич Коломойский, классический украинский олигарх, сыгравший едва ли не решающую роль в приходе Зеленского к власти.

Коломойский с кипой различных обвинений арестован. Его арест выглядит показной акцией начала решительной борьбы с коррупцией. Но вот беда: его выдачи требуют американцы, а разговорчивый олигарх в ходе следствия может многое поведать о своем недавнем протеже, дать убойный компромат, который сделает Зеленского управляемым на все сто процентов.

Поэтому Зеленский и давит на Иерусалим, чтобы он затребовал к себе банкира. Но Израилю встревать в спор с американцами нет резона.

Так что, может, решение газеты — это одновременно и маленькая месть израильтян, и серьезное предупреждение одновременно.

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