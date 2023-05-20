Резников анонсировал новую встречу по Украине в формате «Рамштайн» Резников: встреча по Украине в формате «Рамштайн» пройдет на следующей неделе

Фото: Thomas Lohnes / POOL/ТАСС

Министр обороны Украины Алексей Резников

На следующей неделе пройдет новое заседание по вопросам помощи Украине в формате «Рамштайн», сообщил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) министр обороны республики Алексей Резников. По его словам, основной темой встречи станет вопрос установки дополнительных систем противовоздушной противоракетной обороны на территории Украины.

Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом номер один. Наземные системы — от ПЗРК и мощных батарей — и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате «Рамштайн» на следующей неделе. Держим строй, — написал Резников.

Отдельно он поблагодарил министров обороны США и стран Европы за готовность отправить на Украину истребители F-16. По его словам, авиация также станет незаменимым элементом защиты украинского неба.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 Украине. Он уточнил, что даты будут устанавливаться по мере обучения украинских пилотов вождению штурмовиков. Также станет ясно, какие конкретно страны отправят на Украину F-16 и в каком количестве. Салливан отметил, что на данном этапе украинского конфликта истребители F-16 не являются для Киева приоритетным видом вооружений.