Путин: друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»

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Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что его друзья-евреи называют главу Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа». По словам главы государства, Зеленский своими действиями покрывает неонацистов.

У меня много друзей-еврее с детства. Они говорят: «Зеленский не еврей, он — позор еврейского народа», — сказал Путин.

Ранее лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий обвинил США в спонсорстве геноцида. Он заявил, что прессу США и стран Запада никогда не приглашали на встречи с руководством этих государств из-за нехватки мужества у политических лидеров признать, что деньги граждан направляются на геноцид русскоязычного населения Донбасса и убийства мирных жителей. Он также высказал мнение, что для завершения конфликта на Украине Западу следует прекратить поставки оружия Киеву и вернуться к переговорам.

В мае депутаты Палаты общин британского парламента единогласно приняли резолюцию о признании голодомора 1930-х годов геноцидом украинского народа.