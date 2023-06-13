Слуцкий обвинил США в спонсорстве геноцида Слуцкий: США не хватает мужества признать, что деньги избирателей направлены на геноцид

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Прессу США и стран Запада никогда не приглашали на встречи с руководством этих государств из-за недостатка мужества у политических лидеров признать, что деньги граждан направляются на геноцид русскоязычного населения Донбасса и убийства мирных жителей. Такое заявление опубликовал в личном Telegram-канале лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Он также высказал мнение, что для завершения конфликта на Украине Западу следует прекратить поставки оружия Киеву и вернуться к переговорам.

Почему так называемая свободная западная пресса в Вашингтоне и европейских столицах ни разу не была приглашена на подобный разговор с лидерами своих стран. Не хватает мужества объяснить, что $40 млрд одних только американских избирателей на самом деле направлены на поддержку неонацистской хунты и геноцид русскоязычного Донбасса, подпитку коррупционных схем киевского режима и «левую» торговлю западным оружием, теракты, убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры? — написал Слуцкий.

Он также добавил, что, по его мнению, возврат к мирным переговорам не соответствует целям руководства США.

Президент РФ Владимир Путин 13 июня в Кремле встретился с военными корреспондентами. На встречу с президентом позвали сотрудников федеральных каналов и авторы крупных Telegram-каналов, которые освещают спецоперацию на Украине. Среди участников были Дмитрий Стешин и Александр Коц (КП), Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка и другие. Подрыв Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ стали главными темами для обсуждения.