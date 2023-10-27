Почему не работало приложение «Сбера» 27 октября, при чем тут ставка ЦБ РФ Россияне пожаловались на ошибки в работе приложения «Сбера»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пользователи «Сбербанк Онлайн» сообщают о сбое в работе мобильного приложения после того, как Банк России неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых. Что об этом известно?

С какими проблемами сегодня столкнулись пользователи «Сбера»

По данным сервиса Downradar, чаще всего на сбой жаловались клиенты из российской столицы — от них поступило более 1800 отчетов об ошибке. Также о сбое сообщали в Санкт-Петербурге (95 отчетов), Челябинске (35) и других городах России.

При попытке зайти в приложение Сбербанка пользователи видят экран с приветствием, после чего появляется сообщение о «неполадках с интернетом», зайти в личный кабинет не получается. Во время запуска приложения «СберИнвестиций» высвечивалась надпись: «Не получилось войти. Пожалуйста, попробуйте еще раз».

Также пользователи неоднократно сообщали, что проблемы возникли и с банкоматами — на экране появлялись сообщения об отказе в операциях. У некоторых людей не проходила и оплата картами по терминалу.

В пресс-службе Сбербанка в беседе с NEWS.ru заявили, что неполадки были устранены, работа ведется в штатном режиме, все приложения и сервисы функционируют нормальным образом.

«Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства!» — сообщили в кредитной организации.

Некоторые клиенты Сбербанка предполагали, что некорректная работа приложений могла быть связана с повышением ключевой ставки ЦБ РФ с 13% до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Это четвертое подряд повышение ставки с лета 2023 года.

Когда ранее были сбои в работе приложений Сбербанка

Последний раз о сбоях в работе Сбербанка сообщалось в декабре 2022 года. Тогда клиенты испытывали трудности при входе в мобильное приложение. Порядка 85% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили о невозможности войти в мобильный банк, 12% жаловались на перебои в работе приложения, 4% — на сбой в работе сайта. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

Через некоторое время в пресс-службе банка сообщили, что работа была восстановлена, но у некоторых клиентов могут возникнуть проблемы с переводами денежных средств в другие банки.

Также сбой произошел в начале октября 2022 года. В Сбербанке рассказали, что проблемы были связаны с техническими работами.

«Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании „Сбербанк Онлайн“ из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», — объяснили представители кредитной организации.

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